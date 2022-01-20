ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
21.01.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ПРЕДСТАВИЛИ ИНВЕСТПОТЕНЦИАЛ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ»


09:35 21.01.2022

Руководство Гродненской области 20 января провело переговоры с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом, сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест».

В рамках мероприятия глава администрации Дмитрий Рожков представил инвестиционный потенциал СЭЗ «Гродноинвест».

В своем выступлении Дмитрий Рожков рассказал об основных преимуществах ведения бизнеса в Гродненской области. В презентации были представлены преференции свободной экономической зоны «Гродноинвест», которая, несмотря на статус самой молодой СЭЗ республики, является лидером по привлеченным иностранным инвестициям. Отдельным блоком была представлена уникальная природная территория на границе трех стран – Августовский канал.

С белорусской стороны во встрече приняли участие председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, заместитель председателя Гродненского облисполкома Виталий Невера, председатель комитета экономики Александр Комендант, заместитель начальника управления спорта и туризма Татьяна Лидяева и другие. По итогам встречи был подписан протокол о намерениях дальнейшего развития сотрудничества между регионами.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.01.2022
валюта курс
EUR 2.9232
USD 2.5734
RUB 3.3614
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9232 -0.0182
USD 2.5734 -0.0211
RUB 3.3614 -0.0177
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9110 2.9210
USD 2.5700 2.5750
RUB 3.3500 3.3640
подробнее

Конвертация в банках
на 21.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1300 1.1350
EUR/RUB 86.6000 87.2000
USD/RUB 76.4000 76.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте