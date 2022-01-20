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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ПРЕДСТАВИЛИ ИНВЕСТПОТЕНЦИАЛ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ»
09:35 21.01.2022
Руководство Гродненской области 20 января провело переговоры с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгом, сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест».
В рамках мероприятия глава администрации Дмитрий Рожков представил инвестиционный потенциал СЭЗ «Гродноинвест».
В своем выступлении Дмитрий Рожков рассказал об основных преимуществах ведения бизнеса в Гродненской области. В презентации были представлены преференции свободной экономической зоны «Гродноинвест», которая, несмотря на статус самой молодой СЭЗ республики, является лидером по привлеченным иностранным инвестициям. Отдельным блоком была представлена уникальная природная территория на границе трех стран – Августовский канал.
С белорусской стороны во встрече приняли участие председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, заместитель председателя Гродненского облисполкома Виталий Невера, председатель комитета экономики Александр Комендант, заместитель начальника управления спорта и туризма Татьяна Лидяева и другие. По итогам встречи был подписан протокол о намерениях дальнейшего развития сотрудничества между регионами.
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