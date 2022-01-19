|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНСК 21 ЯНВАРЯ ПРИБУДЕТ РЕЙС С 3 МЛН ДОЗ КИТАЙСКОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ СOVID-19
12:44 20.01.2022
21 января в Минск прибудет рейс из Китая, который доставит в Беларусь 3 млн доз вакцины SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, компании Sinopharm. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
Согласно информации, 1,5 млн доз закупил у Китая Минздрав Беларуси, а 1,5 млн доз - китайская сторона передала Беларуси в качестве иностранной безвозмездной помощи.
Груз будет передан на склады РУП «Белфармация».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 19.01.2022
Курсы в банках
на 20.01.2022
Конвертация в банках
на 20.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте