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В МИНСК 21 ЯНВАРЯ ПРИБУДЕТ РЕЙС С 3 МЛН ДОЗ КИТАЙСКОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ СOVID-19


12:44 20.01.2022

21 января в Минск прибудет рейс из Китая, который доставит в Беларусь 3 млн доз вакцины SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, компании Sinopharm. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, 1,5 млн доз закупил у Китая Минздрав Беларуси, а 1,5 млн доз - китайская сторона передала Беларуси в качестве иностранной безвозмездной помощи.

Груз будет передан на склады РУП «Белфармация».
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