21 января в Минск прибудет рейс из Китая, который доставит в Беларусь 3 млн доз вакцины SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, компании Sinopharm. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, 1,5 млн доз закупил у Китая Минздрав Беларуси, а 1,5 млн доз - китайская сторона передала Беларуси в качестве иностранной безвозмездной помощи.

Груз будет передан на склады РУП «Белфармация».