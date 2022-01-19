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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛУКАШЕНКО ПЕРЕЧИСЛИЛ ГЛАВЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА СФЕРЫ ВОЗМОЖНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА


12:35 20.01.2022

Лукашенко на встрече с главой региона Республики Тыва Владиславом Ховалыгой перечислил сферы возможного сотрудничества.

По его мнению, с учетом потребностей Республики Тыва и промышленного потенциала Беларуси особое внимание стоит уделить наращиванию поставок продукции машиностроения.

"Вы знаете уровень нашей машиностроительной отрасли, можете познакомиться с любым предприятием, для вас открыты двери любого предприятия, - отметил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба. - Вы знаете, что мы можем произвести: это и автомобильная, и строительная, дорожно-строительная, сельскохозяйственная, коммунальная техника. В общем посмотрите на эти заводы, и если вас будет устраивать их продукция, мы готовы свято соблюдать наши договоренности".

В качестве важного аспекта активизации двусторонних отношений он назвал налаживание контактов в сфере промышленной кооперации, трансфера технологий и экспорта услуг. Например, Беларусь готова поставлять в Тыву отечественную продовольственную продукцию, которая пользуется хорошим спросом за рубежом и которую Беларусь в прошлом году поставила на экспорт на сумму около $7 млрд.

Трансфер технологий возможен не только в сельском хозяйстве, но и в перерабатывающей промышленности и в промышленности в целом, наукоемких отраслях.

"Все, что вам надо, что вы увидите, мы готовы вам предложить. А договориться мы сумеем", - заверил Лукашенко.

Он также обратил внимание на потенциал для развития туристических услуг, ведь Республика Тыва известна своими живописными природными красотами.

Если говорить о сфере строительства, то у Беларуси здесь есть серьезное преимущество, которое позволяет успешно осуществлять крупные проекты, подчеркнул Лукашенко. Он напомнил, что в стране не было обвальной приватизации, сохранены государственные строительные организации - тресты. Они осуществляют строительство объектов под ключ - дорог, промышленных объектов, жилых зданий и прочего.

Он также убежден, что большие возможности для укрепления дружбы и сотрудничества имеются в науке, образовании, культуре, информационной сфере Беларуси и Тывы.
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