ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.01.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС» ПЛАНИРУЕТ РАСШИРИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО С КИТАЕМ


10:33 20.01.2022

Возможности РУП «Белтаможсервис» по организации контейнерных перевозок представлены на белорусско-китайском видеосеминаре, который прошел 19 января 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белтаможсервис», с белорусской стороны в мероприятии приняли участие представители посольства Беларуси в Китае, генконсульства нашей страны в Чунцине, с китайской – представители крупнейших логистических компаний города Чунцин, провинции Сычуань, провинции Хубэй, провинции Шэньси.

Первый заместитель генерального директора РУП «Белтаможсервис» Елена Скрипчик выразила уверенность, что мероприятие станет эффективным продолжением сотрудничества китайско-белорусских деловых кругов в сфере организации железнодорожных контейнерных перевозок.

Она отметила, что РУП «Белтаможсервис» на сегодня является крупным экспортером товаров белорусских производителей, торговым трейдером, является биржевым брокером на Белорусской универсальной товарной бирже. Данный сервис позволяет предприятию выступать связующим звеном между иностранными покупателями и белорусскими производителями продукции для оказания полного комплекса услуг по экспорту товаров.

Елена Скрипчик подтвердила намерения предприятия расширять сотрудничество с китайскими компаниями и готовность реализовывать самые амбициозные проекты не только по поставке грузов из Китая в Беларусь, но также и в транзитном сообщении.

Китай занимает особое место во внешней политике Беларуси, это основной стратегический партнер нашей страны в азиатском регионе. Беларусь стала одним из ключевых участников китайской инициативы «Один пояс, один путь», наша страна по праву определена опорной площадкой данного проекта в Евразийском регионе. Логистика в реализации инициативы играет немаловажную роль. Одной из тенденций 2021 года стало значительное увеличение спроса на железнодорожные контейнерные перевозки, особенно по направлению Китай-Европа-Китай. Транзитом через Беларусь проходит более 80% всех товарных поездов по данному маршруту.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.01.2022
валюта курс
EUR 2.9414
USD 2.5945
RUB 3.3791
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9414 -0.0075
USD 2.5945 +0.0069
RUB 3.3791 -0.0084
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9200 2.9330
USD 2.5750 2.5840
RUB 3.3750 3.3900
подробнее

Конвертация в банках
на 20.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1320 1.1370
EUR/RUB 86.2500 86.8500
USD/RUB 76.0500 76.5500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте