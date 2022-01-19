Возможности РУП «Белтаможсервис» по организации контейнерных перевозок представлены на белорусско-китайском видеосеминаре, который прошел 19 января 2022 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Белтаможсервис», с белорусской стороны в мероприятии приняли участие представители посольства Беларуси в Китае, генконсульства нашей страны в Чунцине, с китайской – представители крупнейших логистических компаний города Чунцин, провинции Сычуань, провинции Хубэй, провинции Шэньси.

Первый заместитель генерального директора РУП «Белтаможсервис» Елена Скрипчик выразила уверенность, что мероприятие станет эффективным продолжением сотрудничества китайско-белорусских деловых кругов в сфере организации железнодорожных контейнерных перевозок.

Она отметила, что РУП «Белтаможсервис» на сегодня является крупным экспортером товаров белорусских производителей, торговым трейдером, является биржевым брокером на Белорусской универсальной товарной бирже. Данный сервис позволяет предприятию выступать связующим звеном между иностранными покупателями и белорусскими производителями продукции для оказания полного комплекса услуг по экспорту товаров.

Елена Скрипчик подтвердила намерения предприятия расширять сотрудничество с китайскими компаниями и готовность реализовывать самые амбициозные проекты не только по поставке грузов из Китая в Беларусь, но также и в транзитном сообщении.

Китай занимает особое место во внешней политике Беларуси, это основной стратегический партнер нашей страны в азиатском регионе. Беларусь стала одним из ключевых участников китайской инициативы «Один пояс, один путь», наша страна по праву определена опорной площадкой данного проекта в Евразийском регионе. Логистика в реализации инициативы играет немаловажную роль. Одной из тенденций 2021 года стало значительное увеличение спроса на железнодорожные контейнерные перевозки, особенно по направлению Китай-Европа-Китай. Транзитом через Беларусь проходит более 80% всех товарных поездов по данному маршруту.