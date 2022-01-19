Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Ксения Мелешко приняла участие в 42-й сессии Европейской комиссии по сельскому хозяйству, которая проходит с 19 по 21 января 2022 года в Будапеште в режиме видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, сессия посвящена вопросам преобразования продовольственных систем в Европе и Центральной Азии для решения проблемы неполноценного питания во всех его формах. Она также будет связана с работой ФАО на 2020-2021 годы "Пропаганда здорового рациона питания и профилактика неполноценного питания во всех его формах" и Международным годом овощей и фруктов, проведение которого завершится в феврале 2022 года.

В ходе сессии планируется определить круг мер, которые помогут обеспечить здоровые и питательные рационы для всех, и выработать политические рекомендации по решению проблемы неполноценного питания в регионе, предназначенные как для членов ФАО, так и для самой организации.

В настоящее время в Беларуси реализуются следующие проекты ФАО:

«Содействие правительству Республики Беларусь в создании системы оказания внутренней продовольственной помощи и укреплении национальной продовольственной безопасности»;

«Разработка эффективной, экономической и инклюзивной модели предоставления информации, инноваций и консультационных услуг (ИИКУ) сельхозпроизводителям и участникам экономической деятельности в сельских районах в Беларуси»;

«Содействие женскому предпринимательству в сельской местности Беларуси»;

«Развитие местного продовольственного рынка».