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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 42-Й СЕССИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
09:16 20.01.2022
Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Ксения Мелешко приняла участие в 42-й сессии Европейской комиссии по сельскому хозяйству, которая проходит с 19 по 21 января 2022 года в Будапеште в режиме видеоконференции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минсельхозпрода, сессия посвящена вопросам преобразования продовольственных систем в Европе и Центральной Азии для решения проблемы неполноценного питания во всех его формах. Она также будет связана с работой ФАО на 2020-2021 годы "Пропаганда здорового рациона питания и профилактика неполноценного питания во всех его формах" и Международным годом овощей и фруктов, проведение которого завершится в феврале 2022 года.
В ходе сессии планируется определить круг мер, которые помогут обеспечить здоровые и питательные рационы для всех, и выработать политические рекомендации по решению проблемы неполноценного питания в регионе, предназначенные как для членов ФАО, так и для самой организации.
В настоящее время в Беларуси реализуются следующие проекты ФАО:
«Содействие правительству Республики Беларусь в создании системы оказания внутренней продовольственной помощи и укреплении национальной продовольственной безопасности»;
«Разработка эффективной, экономической и инклюзивной модели предоставления информации, инноваций и консультационных услуг (ИИКУ) сельхозпроизводителям и участникам экономической деятельности в сельских районах в Беларуси»;
«Содействие женскому предпринимательству в сельской местности Беларуси»;
«Развитие местного продовольственного рынка».
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