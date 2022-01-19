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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛИТОВСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ РАСТОРГАЮТ ДОГОВОР О ПЕРЕВОЗКЕ БЕЛОРУССКИХ УДОБРЕНИЙ
16:33 19.01.2022
Литовские железные дороги (LTG Cargo) проинформировали компанию «Беларуськалий» о расторжении договора о перевозке удобрений. Официальное письмо белорусской компании было отправлено в понедельник, 17 января.
«Мы выполняем постановление, принятое правительством с 1 февраля. Мы прекратим оказание услуг «Беларуськалию» по договору, заключенному в 2018 году. В случае поступления новых заявок от существующих или потенциальных клиентов на перевозку беларуских удобрений, железнодорожная грузовая компания LTG Cargo будет консультироваться по ним с государственными органами, в том числе по объектам важной для национальной безопасности», - прокомментировал гендиректор ЛЖД Эгидиюс Лазаускас.
Как говорится в сообщении, анализ правовой среды и мирового рынка удобрений, проведенный LTG, показывает, что необходимы дальнейшие шаги для создания надежного правового пути, который поможет полностью остановить транзит удобрений через Литву.
К LTG Cargo по-прежнему могут обращаться другие компании, не включенные в санкционные списки, поэтому у компании должны быть юридические аргументы для отказа в перевозке такого груза. Кроме того, по вопросу перевозки белорусских удобрений через Литву могут обращаться и другие перевозчики.
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