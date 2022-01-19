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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА БЕЛАРУСИ И САУДОВСКОЙ АРАВИИ ОБСУДИЛИ В МИНСПОРТА И ТУРИЗМА
14:09 19.01.2022
19 декабря состоялась встреча министра спорта и туризма Беларуси Сергея Ковальчука с послом Королевства Саудовская Аравия в России и Беларуси по совместительству Е.П. Абдулрахманом Сулейманом Аль-Ахмад.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минспорта, Сергей Ковальчук предложил в первую очередь организовать совместную подготовку футболистов, проводить сборовые мероприятия на Аравийском полуострове в зимнее время. Особый интерес представляет для белорусов отдых на побережье Красного моря.
Абдулрахман Сулейман рассказал о новом туристическом направлении страны – напротив египетского курорта Шарм-эль-Шейх на северо-западе страны построен новый город Ньом. Отдых на курортах Красного моря соответствует мировым стандартам и, конечно же, ожидает белорусских туристов.
Для реализации договоренностей будут разрабатываться нормативно-правовые документы и проводиться ознакомительные туры с приглашением представителей туриндустрии и средств массовой информации.
Королевство Саудовская Аравия включено в перечень стран, на которые распространяется действие указа от 09.01.2017 №8 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда из Республики Беларусь иностранных граждан», что должно поспособствовать развитию туризма.
В период с 12 февраля 2017 года по 6 января 2022 года Беларусь посетило 2969 граждан королевства, численность которого составляет более 34 млн человек.
Ежегодно Министерство спорта и туризма направляет в адрес представителей турбизнеса королевства приглашение посетить нашу страну в период международной туристической выставки «Отдых».
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