Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП) стало соорганизатором онлайн-презентации инвестиционного потенциала Свердловской области для белорусских деловых кругов – представителей машиностроительной и деревообрабатывающей отраслей экономики, которая прошла 18 января.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НАИП, российские партнеры предлагают белорусским промышленникам организовать в Свердловской области локализацию производства высокотехнологичной продукции, ориентированной на рынок России либо предназначенной для реэкспорта. Также Урал выступает за развитие двусторонних кооперационных связей между предприятиями.

«В октябре 2021 года НАИП презентовал бизнес-кругам Свердловской области инвестиционный потенциал Беларуси, ее логистические возможности, ресурсы, – сказал первый заместитель директора агентства Дмитрий Березовский, открывая встречу. – Теперь же российские партнеры расскажут о возможностях ведения бизнеса в Свердловском регионе, локализации производств, преференциальных режимах».

В своем выступлении заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин обозначил приоритетные сферы для экономического сотрудничества регионов и реализации совместных проектов: «Это производство электротранспорта, грузоподъемной и лифтовой техники, строительно-дорожное машиностроение, производство товаров народного потребления. Также Свердловская область заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в области производства полимерных и композитных материалов».

Свердловская область – ключевой промышленный регион России, в промышленной отрасли задействовано 25% трудовых ресурсов области (более 420 тыс. человек). Экономика основана на горнодобывающей промышленности, металлургии и машиностроении. Беларусь входит в топ-10 иностранных торговых партнеров региона. За 9 месяцев 2021 года объемы экспорта в нашу страну составили 213 млн долларов (прирост к аналогичному периоду прошлого года – 57%). Основу уральского экспорта составляют медь, черные металлы, оборудование для энергетического комплекса.

Более предметно экономическое взаимодействие стороны планируют обсудить в феврале 2022 года в Екатеринбурге – там пройдет заседание Совета делового сотрудничества между Беларусью и Свердловской областью Российской Федерации.