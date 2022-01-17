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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЭЗ «БРЕСТ» ПРЕДСТАВЯТ НА ВЫСТАВКЕ В ДУБАЕ
10:45 18.01.2022
Инвестиционный потенциал СЭЗ «Брест» будет представлен на Всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае (ОАЭ) в рамках презентации 24 января 2022 года Брестского региона на площадке национальной экспозиции Республики Беларусь.
Презентацию инвестиционного потенциала СЭЗ «Брест» проведут заместитель главы администрации Александр Кривецкий и начальник отдела внешнеэкономических связей и инвестиций Александр Зоммерфельд.
Предприятия Брестского региона будут представлены, в том числе субъектами хозяйствования свободной экономической зоны – СП «Санта Бремор» ООО, ГК «СТиМ», ОАО «Бархим».
Как сообщает сайт СЭЗ, в рамках мероприятия пройдут переговоры в формате B2B и G2B. Резиденты СЭЗ «Брест» планируют подписание новых контрактов с бизнес-партнерами.
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