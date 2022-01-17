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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ICAO ПОДГОТОВИЛА ОТЧЕТ О РАССЛЕДОВАНИИ ИНЦИДЕНТА С ПОСАДКОЙ САМОЛЕТА RYANAIR В МИНСКЕ


09:18 18.01.2022

Международная организация гражданской авиации (ICAO) подготовила отчет по установлению фактов происшествия с рейсом Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Беларуси. Об этом говорится на сайте ICAO.

Согласно информации, отчет предоставлен всем 193 государствам — членам ICAO, включая 36 государств, избранных в настоящее время в Совет ICAO.

31 января на заседании ICAO обсудит результаты расследования и предпримет на основе выводов соответствующие действия. В этот же день Совет рассмотрит запрос Беларуси о законности наложенных на страну ограничений и санкций, которые были введены после случившегося инцидента в небе другими государствами и ЕС.

Отчет был составлен специальной группой по расследованию фактов, состоящей из экспертов ICAO в области авиационной безопасности, эксплуатации воздушных судов, аэронавигации и международного воздушного права.
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