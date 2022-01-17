|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ICAO ПОДГОТОВИЛА ОТЧЕТ О РАССЛЕДОВАНИИ ИНЦИДЕНТА С ПОСАДКОЙ САМОЛЕТА RYANAIR В МИНСКЕ
09:18 18.01.2022
Международная организация гражданской авиации (ICAO) подготовила отчет по установлению фактов происшествия с рейсом Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Беларуси. Об этом говорится на сайте ICAO.
Согласно информации, отчет предоставлен всем 193 государствам — членам ICAO, включая 36 государств, избранных в настоящее время в Совет ICAO.
31 января на заседании ICAO обсудит результаты расследования и предпримет на основе выводов соответствующие действия. В этот же день Совет рассмотрит запрос Беларуси о законности наложенных на страну ограничений и санкций, которые были введены после случившегося инцидента в небе другими государствами и ЕС.
Отчет был составлен специальной группой по расследованию фактов, состоящей из экспертов ICAO в области авиационной безопасности, эксплуатации воздушных судов, аэронавигации и международного воздушного права.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 17.01.2022
Курсы в банках
на 18.01.2022
Конвертация в банках
на 18.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте