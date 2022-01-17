ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.01.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ПОДДЕРЖИВАЕТ ИНИЦИАТИВУ IRENA, НАПРАВЛЕННУЮ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА


13:37 17.01.2022

Заместитель председателя Госстандарта – директора Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий принял участие в online заседаниях 12 сессии ассамблеи Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA), которая 15-16 января 2022 года проходила в Абу-Даби (ОАЭ).

В. Крецкий, обращаясь к участникам, подчеркнул, что Беларусь поддерживает инициативу IRENA «геополитика энергетической трансформации», направленную на трансформацию энергетического сектора, продвижение вопросов интеграции возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергосистему за счет широкомасштабного распространения технологий использования ВИЭ в зданиях и промышленности, на транспорте и сельском хозяйстве, развития «умных» сетей, использования технологий аккумулирования тепловой и электрической энергии.

Он также отметил, что роль энергосбережения и энергоэффективности в сочетании с производством экологически чистой энергии с каждым годом возрастает. При этом особое внимание уделяется автоматизации и цифровизации технологических процессов.

По словам Виталия Крецкого, «интеллектуальная энергоэффективность — это системный, целостный подход к энерго- и ресурсосбережению, обеспечиваемый информационно-коммуникационными технологиями и доступом пользователей к информации в режиме реального времени. На наших глазах и с нашим участием создается интеллектуальная энергоэффективность, потенциал которой огромен».

Благодаря созданному благоприятному инвестиционному климату в настоящий момент в стране действует 514 МВт установленной электрической мощности установок по использованию ВИЭ. Ожидается, что к 2024 году этот показатель составит порядка 700 МВт, что на сегодняшний день эквивалентно 7% от установленной мощности белорусской энергосистемы.

Еще в 2016 году из ВИЭ в Республике Беларусь вырабатывалось в четыре раза меньше электроэнергии — 0,3 млрд кВт•ч, а в 2020, благодаря оказываемой государством поддержке строительства установок ВИЭ – уже 1,2 млрд кВт•ч.

В структуре производства электрической энергии ВИЭ составляют 2,4%. В производстве тепловой энергии доля ВИЭ за последние 10 лет выросла почти в два раза с 6,1% в 2010 году до 11,8% в 2020 году.

Присоединившись к Уставу IRENA Беларусь рассчитывает на выстраивание взаимовыгодных и плодотворных отношений с агентством. В условиях противодействия COVID-19 прошедший 2021 год отмечен весьма плодотворными результатами сотрудничества между Беларусью и IRENA.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.01.2022
валюта курс
EUR 2.9445
USD 2.5678
RUB 3.3944
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9496 +0.0051
USD 2.5828 +0.015
RUB 3.3879 -0.0065
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9420 2.9580
USD 2.5800 2.5900
RUB 3.3600 3.3900
подробнее

Конвертация в банках
на 17.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1390 1.1430
EUR/RUB 87.0000 87.7000
USD/RUB 76.1500 76.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте