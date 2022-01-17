Заместитель председателя Госстандарта – директора Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий принял участие в online заседаниях 12 сессии ассамблеи Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA), которая 15-16 января 2022 года проходила в Абу-Даби (ОАЭ).

В. Крецкий, обращаясь к участникам, подчеркнул, что Беларусь поддерживает инициативу IRENA «геополитика энергетической трансформации», направленную на трансформацию энергетического сектора, продвижение вопросов интеграции возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в энергосистему за счет широкомасштабного распространения технологий использования ВИЭ в зданиях и промышленности, на транспорте и сельском хозяйстве, развития «умных» сетей, использования технологий аккумулирования тепловой и электрической энергии.

Он также отметил, что роль энергосбережения и энергоэффективности в сочетании с производством экологически чистой энергии с каждым годом возрастает. При этом особое внимание уделяется автоматизации и цифровизации технологических процессов.

По словам Виталия Крецкого, «интеллектуальная энергоэффективность — это системный, целостный подход к энерго- и ресурсосбережению, обеспечиваемый информационно-коммуникационными технологиями и доступом пользователей к информации в режиме реального времени. На наших глазах и с нашим участием создается интеллектуальная энергоэффективность, потенциал которой огромен».

Благодаря созданному благоприятному инвестиционному климату в настоящий момент в стране действует 514 МВт установленной электрической мощности установок по использованию ВИЭ. Ожидается, что к 2024 году этот показатель составит порядка 700 МВт, что на сегодняшний день эквивалентно 7% от установленной мощности белорусской энергосистемы.

Еще в 2016 году из ВИЭ в Республике Беларусь вырабатывалось в четыре раза меньше электроэнергии — 0,3 млрд кВт•ч, а в 2020, благодаря оказываемой государством поддержке строительства установок ВИЭ – уже 1,2 млрд кВт•ч.

В структуре производства электрической энергии ВИЭ составляют 2,4%. В производстве тепловой энергии доля ВИЭ за последние 10 лет выросла почти в два раза с 6,1% в 2010 году до 11,8% в 2020 году.

Присоединившись к Уставу IRENA Беларусь рассчитывает на выстраивание взаимовыгодных и плодотворных отношений с агентством. В условиях противодействия COVID-19 прошедший 2021 год отмечен весьма плодотворными результатами сотрудничества между Беларусью и IRENA.