На Всемирной выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае в павильоне Национальной экспозиции Республики Беларусь 12 января 2022 года состоялась презентация туристического потенциала страны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства спорта и туризма, на презентации была представлена общая информация о государстве, проанонсированы услуги национального сервиса онлайн-бронирования и оплаты туристических услуг VETLIVA, а также озвучены перспективные направления развития туризма.

При этом особый акцент был сделан на экологическое, культурно-познавательное и оздоровительное направление.

Гостям презентации были представлены видеоролики и рекламно-информационные материалы о туристическом потенциале нашей страны, также была организована дегустация и общение в формате b2b.

Кроме того, 13 января прошли переговоры представителей Департамента по туризму Министерства спорта и туризма, Национального агентства по туризму, РУП «Центркурорт», ТЭУП «Беларустурист», УП «Белпрофсоюзкурорт» с представителями стран, заявленными на выставке.

В июне минувшего года страны, входящие в Международное бюро выставок (МБВ), проголосовали за перенос из-за пандемии всемирной выставки в Дубае на один год.

"ЭКСПО" - крупнейшая международная выставка с участием более 170 стран, которые каждые пять лет демонстрируют достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства.