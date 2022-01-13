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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ ОБСУЖДАЕТ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С СОВЕТОМ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ ГОНКОНГА


09:05 14.01.2022

Заместитель министра экономики Анжелика Никитина 13 января 2022 г. встретилась с руководителем московского офиса Совета по развитию торговли Гонконга Леонидом Орловым.

Во встрече также приняли участие представители Министерства иностранных дел Беларуси и Национального агентства инвестиций и приватизации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, участники обсудили перспективы сотрудничества нашей страны с Советом по развитию торговли Гонконга и направления продвижения белорусских товаров и услуг в САР Гонконг.

В свою очередь Леонид Орлов презентовал основные сферы деятельности организации и ежегодно проводимые имиджевые мероприятия, а также предложил совместно организовать семинар по сотрудничеству Беларуси и Гонконга в первом квартале 2022 года.

Совет по развитию торговли Гонконга – международная маркетинговая организация, ориентированная на продвижение товаров и услуг из Гонконга на внешних рынках; один из крупнейших выставочных организаторов в Азии (около 30 выставок в год различной тематики и направленности). Помимо выставочной деятельности Совет проводит также конгрессные мероприятия (Belt & Road Summit, Asian Financial Forum, Asian Logistic, Maritime and Aviation Conference, др.).
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