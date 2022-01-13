|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ОБСУЖДАЕТ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С СОВЕТОМ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ ГОНКОНГА
09:05 14.01.2022
Заместитель министра экономики Анжелика Никитина 13 января 2022 г. встретилась с руководителем московского офиса Совета по развитию торговли Гонконга Леонидом Орловым.
Во встрече также приняли участие представители Министерства иностранных дел Беларуси и Национального агентства инвестиций и приватизации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, участники обсудили перспективы сотрудничества нашей страны с Советом по развитию торговли Гонконга и направления продвижения белорусских товаров и услуг в САР Гонконг.
В свою очередь Леонид Орлов презентовал основные сферы деятельности организации и ежегодно проводимые имиджевые мероприятия, а также предложил совместно организовать семинар по сотрудничеству Беларуси и Гонконга в первом квартале 2022 года.
Совет по развитию торговли Гонконга – международная маркетинговая организация, ориентированная на продвижение товаров и услуг из Гонконга на внешних рынках; один из крупнейших выставочных организаторов в Азии (около 30 выставок в год различной тематики и направленности). Помимо выставочной деятельности Совет проводит также конгрессные мероприятия (Belt & Road Summit, Asian Financial Forum, Asian Logistic, Maritime and Aviation Conference, др.).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 13.01.2022
Курсы в банках
на 14.01.2022
Конвертация в банках
на 14.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте