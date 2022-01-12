Шестой пакет санкций в отношении Беларуси может быть принят в начале весны. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Юзвак.

«Работа над шестым пакетом санкций ЕС в отношении Беларуси все еще продолжается в рабочих группах. Может быть принят и введен в начале весны», - написал Юзвяк в Twitter.

Напомним, пятый пакет санкций против Беларуси Евросоюз принял 2 декабря.