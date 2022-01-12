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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДОГОВОР МЕЖДУ ЛЖД И БЕЛАРУСЬКАЛИЕМ РАСТОРГНУТ 1 ФЕВРАЛЯ


09:12 13.01.2022

Литовское правительство утвердило принятое в декабре заключение, что договор между Lietuvos geležinkeliai (Литовскими железными дорогами) и Беларуськалием не отвечает интересам национальной безопасности, поэтому должен быть расторгнут с 1 февраля. Об этом сообщает сайт правительства Литвы.

«Это постановление является важным шагом правительства в прекращении перевозки белорусских удобрений через Литву. Крайне важно, чтобы все ответственные органы продолжали активно сотрудничать и изыскивали законные средства и способы защиты интересов национальной безопасности», - заявил министр транспорта Мариус Скуодис.

Он подчеркнул, что соответствующие правовые инструменты в отношении белорусских субъектов, учреждений, необходимо создавать как на национальном уровне, так и на уровне ЕС.

Литовское министерство транспорта и коммуникаций, внесшее проект постановления в правительство, подготовило его в соответствии с решением Национальной координационной комиссии по охране объектов, важных для обеспечения безопасности. Согласное ему, соглашение, заключенное между «Беларуськалием» и Литовскими железными дорогами, а также все его изменения и дополнительные соглашения, не отвечают интересам национальной безопасности страны.

Согласно решению правительства, контракт будет считаться недействительным со дня вступления постановления в силу - с 1 февраля. Такой срок был выбран, чтобы «дать всем сторонам достаточно времени для адаптации».

Если удобрения Беларуськалия захотят перевозить через Литву другие компании, то их договоры с белорусским предприятием также будут проверяться правительством, сообщает Укринформ со ссылкой на литовское телерадиовещание LRT.

ЛЖД подписали соглашение с Беларуськалием весной 2018 года, оно должно было действовать до конца 2023 года. В ходе реализации этого соглашения через Литву и Клайпедский порт перевозится около 12 млн тонн белорусских удобрений в год.

Государственный производитель Беларуськалий попал под санкции Соединенных Штатов в августе.

После того, как 8 декабря вступили в силу санкции США для Беларуськалия, их транзит через Литву не был остановлен, так как Беларуськалий еще в ноябре выполнил авансовый платеж Литовским железным дорогам.

После вступления санкций в силу правительство Литвы объявило, что будет добиваться расторжения договора Lietuvos gelezinkeliai c Беларуськалием.
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