Очередной раунд белорусско-вьетнамских межмидовских консультаций прошел 12 января 2022 г. в Ханое. Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Николай Борисевич, вьетнамскую – заместитель министра иностранных дел То Ань Зунг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в рамках консультаций состоялся обмен мнениями по всему спектру вопросов двухсторонней повестки дня, подтверждена готовность активизировать политические контакты, обсуждено взаимодействие в международных организациях.

Стороны договорились о проведении в ближайшее время очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Отмечена необходимость дальнейшего укрепления межрегиональных связей.

Белорусская сторона передала предложения по совершенствованию договорно-правовой базы двусторонних отношений. Кроме этого, была затронута тематика совместной деятельности в области образования, науки, культуры и туризма.

Стороны договорились также о проведении ряда мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Вьетнамом.

В этот же день заместитель министра иностранных дел был принят с визитом вежливости министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном.

Стороны подтвердили дружественный характер белорусско-вьетнамских отношений и стремление к выводу двустороннего сотрудничества на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства.

В рамках встречи собеседники договорились об интенсификации политического диалога, особое внимание уделили вопросам торгово-экономической кооперации, обсудили совместные действия по борьбе с COVID-19 и др.