|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОЧЕРЕДНОЙ РАУНД БЕЛОРУССКО-ВЬЕТНАМСКИХ МЕЖМИДОВСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПРОШЕЛ В ХАНОЕ
17:47 12.01.2022
Очередной раунд белорусско-вьетнамских межмидовских консультаций прошел 12 января 2022 г. в Ханое. Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Николай Борисевич, вьетнамскую – заместитель министра иностранных дел То Ань Зунг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в рамках консультаций состоялся обмен мнениями по всему спектру вопросов двухсторонней повестки дня, подтверждена готовность активизировать политические контакты, обсуждено взаимодействие в международных организациях.
Стороны договорились о проведении в ближайшее время очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Отмечена необходимость дальнейшего укрепления межрегиональных связей.
Белорусская сторона передала предложения по совершенствованию договорно-правовой базы двусторонних отношений. Кроме этого, была затронута тематика совместной деятельности в области образования, науки, культуры и туризма.
Стороны договорились также о проведении ряда мероприятий, посвященных 30-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Вьетнамом.
В этот же день заместитель министра иностранных дел был принят с визитом вежливости министром иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шоном.
Стороны подтвердили дружественный характер белорусско-вьетнамских отношений и стремление к выводу двустороннего сотрудничества на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства.
В рамках встречи собеседники договорились об интенсификации политического диалога, особое внимание уделили вопросам торгово-экономической кооперации, обсудили совместные действия по борьбе с COVID-19 и др.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 12.01.2022
Курсы в банках
на 12.01.2022
Конвертация в банках
на 12.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте