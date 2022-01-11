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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ВЬЕТНАМ ОБСУЖДАЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
10:28 12.01.2022
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Николай Борисевич находится с визитом во Вьетнаме.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, Н. Борисевич посетил провинцию Хынгйен, где реализуются ключевые белорусско-вьетнамские совместные проекты, включая сборочное производство грузовой техники МАЗ (ООО «СП Маз-Азия») и производство молочных продуктов из белорусского сырья («Ау Виет Милк»).
В ходе встречи на предприятиях стороны обсудили перспективы торгово-экономического и межрегионального сотрудничества, возможности наращивания объемов двусторонней торговли.
Были рассмотрены проблемные вопросы функционирования «МАЗ-Азия» и «Ау Виет Милк», а также обсуждены условия и перспективы дальнейшего развития данных совместных предприятий.
С вьетнамским партнерами достигнута договоренность о продолжении работы по формированию портфеля заказов на 2022 год.
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