МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ И ВЬЕТНАМ ОБСУЖДАЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

10:28 12.01.2022 Заместитель министра иностранных дел Беларуси Николай Борисевич находится с визитом во Вьетнаме. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, Н. Борисевич посетил провинцию Хынгйен, где реализуются ключевые белорусско-вьетнамские совместные проекты, включая сборочное производство грузовой техники МАЗ (ООО «СП Маз-Азия») и производство молочных продуктов из белорусского сырья («Ау Виет Милк»). В ходе встречи на предприятиях стороны обсудили перспективы торгово-экономического и межрегионального сотрудничества, возможности наращивания объемов двусторонней торговли. Были рассмотрены проблемные вопросы функционирования «МАЗ-Азия» и «Ау Виет Милк», а также обсуждены условия и перспективы дальнейшего развития данных совместных предприятий. С вьетнамским партнерами достигнута договоренность о продолжении работы по формированию портфеля заказов на 2022 год.