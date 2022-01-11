Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник в рамках визита в Рим 11 января 2022 г. провел ряд встреч по вопросам сотрудничества с ЕС и ФАО.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, во время переговоров с заместителем министра (статс-секретарем) иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской Республики Бенедетто Делла Ведова состоялся обмен мнениями по актуальным темам белорусско-итальянской политической повестки, экономического сотрудничества, гуманитарных проектов, а также отношений по линии Европейского союза.

В тот же день также состоялась встреча С. Алейника с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цуй Дунъюем. Стороны констатировали заметное укрепление двустороннего сотрудничества на протяжении последних лет. Обсуждены вопросы подготовки страновой программы сотрудничества Беларуси и ФАО до 2025 года, реализации целей устойчивого развития, а также обеспечения глобальной продовольственной безопасности.