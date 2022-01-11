11 января 2022 г. в СЭЗ «Гродноинвест» состоялась встреча c руководством литовской компании UAB Mirneca.

Как сообщает сайт СЭЗ, целью визита стало изучение возможностей расширения дальнейшего сотрудничества с резидентами СЭЗ «Гродноинвест».

На встрече обсуждались преимущества реализации инвестиционных проектов в СЭЗ, были представлены ключевые отраслевые направления Гродненской области и предложения по сотрудничеству с действующими резидентами СЭЗ. Также обсуждались вопросы содействия в привлечении европейского бизнеса для реализации инвестиционных проектов в СЭЗ «Гродноинвест».

UAB Mirneca - это специализированная компания по выполнению сложных технологических и инжиниринговых проектов. Компания сотрудничает со многими резидентами СЭЗ «Гродноинвест» в поставке технологического и вспомогательного оборудования, материалов, выполнении монтажных работ.