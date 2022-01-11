|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛИТОВСКАЯ КОМПАНИЯ ИЗУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА С РЕЗИДЕНТАМИ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ»
14:59 11.01.2022
11 января 2022 г. в СЭЗ «Гродноинвест» состоялась встреча c руководством литовской компании UAB Mirneca.
Как сообщает сайт СЭЗ, целью визита стало изучение возможностей расширения дальнейшего сотрудничества с резидентами СЭЗ «Гродноинвест».
На встрече обсуждались преимущества реализации инвестиционных проектов в СЭЗ, были представлены ключевые отраслевые направления Гродненской области и предложения по сотрудничеству с действующими резидентами СЭЗ. Также обсуждались вопросы содействия в привлечении европейского бизнеса для реализации инвестиционных проектов в СЭЗ «Гродноинвест».
UAB Mirneca - это специализированная компания по выполнению сложных технологических и инжиниринговых проектов. Компания сотрудничает со многими резидентами СЭЗ «Гродноинвест» в поставке технологического и вспомогательного оборудования, материалов, выполнении монтажных работ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 11.01.2022
Курсы в банках
на 11.01.2022
Конвертация в банках
на 11.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте