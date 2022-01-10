11-13 января 2022 года руководство ведущих белорусских станкостроительных предприятий посещает Узбекистан. Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Узбекистане, в рамках визита планируется обсуждение вопросов развития производственной кооперации с Алмалыкским и Навоийским горно-металлургическими комбинатами, посещение «Центрального ремонтно-механического завода» в Алмалыке, Узбекского комбината тугоплавких и жаропрочных металлов в Чирчике, Навоийского машиностроительного завода при АО «НГМК». Программой визита запланированы встречи в Министерстве экономического развития и сокращения бедности Узбекистана и в посольстве Беларуси в Узбекистане.

В состав белорусской делегации вошли представители ОАО «Минский завод автоматических линий им. П.М. Машерова», ОАО «Гомельский завод станочных узлов», ОАО «Станкостроительный завод им. С.М. Кирова», ОАО «Минский завод им. Октябрьской революции», ОАО «Станко-Гомель», ОАО «БелАЗ», РУП «Белорусский теплоэнергетический институт».

В январе-ноябре 2021 г. объем товарооборота Беларуси и Узбекистана составил $268,1 млн (119,2% к уровню января-ноября 2020 года). Объем экспорта белорусских товаров – $221 млн (118,2%), импорта товаров из Узбекистана – $47,1 млн (124,1%). Сальдо внешней торговли товарами сложилось положительное в размере $173,9 млн.