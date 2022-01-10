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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


В БЕЛАРУСИ ОТКРЫЛСЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ВОПРОСАМ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ


10:14 11.01.2022

На базе РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» МИД Беларуси 9 декабря 2021 года открылся Национальный центр по вопросам Всемирной торговой организации (центр).

Центр открыт в партнерстве с совместным проектом Министерства иностранных дел Беларуси и Программы развития ООН «Содействие Правительству Республики Беларусь при вступлении во Всемирную торговую организацию через усиление экспертного и институционального потенциала» (проект).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центе маркетинга и конъюнктуры цен, основной задачей центра на начальном этапе является консультирование белорусских субъектов хозяйствования по различному спектру вопросов, связанных с вступлением страны ВТО.

В последующем функционирование центра позволит обеспечить содействие членству Беларуси в ВТО, проводить анализ экономических последствий присоединения Беларуси к ВТО, разрабатывать рекомендации по совершенствованию законодательства республики в области внешней торговли с учетом положений ключевых соглашений ВТО, оказывать экспертную поддержку при разработке позиций на международных торговых переговорах и проектов международных экономических соглашений и рассмотрение проблем, связанных с доступом на внешние рынки и разрешением международных торговых споров и обеспечить экспертную поддержку участия Республики Беларусь в деятельности рабочих органов ВТО.

В настоящее время присоединение к ВТО является одной из приоритетных задач внешнеторговой политики Беларуси. Членство в ВТО позволит стране обеспечить стабильные и предсказуемые условия торговли со странами международного сообщества, а иностранным инвесторам и производителям – общепринятые правила осуществления внешнеэкономической деятельности в Беларуси.
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