|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И НИКАРАГУА ОБСУЖДАЮТ ПОСТАВКИ БЕЛОРУССКОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ И СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
09:22 11.01.2022
Посол Беларуси в Республике Куба Валерий Барановский в рамках участия 9 января 2022 г. в церемонии инаугурации президента Никарагуа Даниэля Ортеги встретился с советником президента Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Факундо Ортегой Мурильо.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили вопросы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности, проекты по поставкам белорусской автомобильной и сельскохозяйственной техники в Никарагуа.
На встрече также присутствовали руководители министерств финансов, экономического развития и внутренней торговли Никарагуа.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 10.01.2022
Курсы в банках
на 11.01.2022
Конвертация в банках
на 11.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте