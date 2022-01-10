Посол Беларуси в Республике Куба Валерий Барановский в рамках участия 9 января 2022 г. в церемонии инаугурации президента Никарагуа Даниэля Ортеги встретился с советником президента Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Факундо Ортегой Мурильо.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили вопросы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в частности, проекты по поставкам белорусской автомобильной и сельскохозяйственной техники в Никарагуа.

На встрече также присутствовали руководители министерств финансов, экономического развития и внутренней торговли Никарагуа.