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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОНТИНГЕНТ ОДКБ ВЕРНЕТСЯ В БЕЛАРУСЬ СРАЗУ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ - МИНОБОРОНЫ
16:34 10.01.2022
Контингент Коллективных миротворческих сил ОДКБ вернется из Казахстана в пункты постоянной дислокации на территории своих стран сразу после завершения контртеррористической операции, для которой они направлялись. Об этом заявил журналистам Государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь генерал-лейтенант Александр Вольфович, комментируя итоги внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минобороны, лидеры страны ОДКБ обсуждали сегодня в числе вопросов и сроки возвращения контингента Коллективных миротворческих сил ОДКБ.
«Контингент, в соответствии с мандатом ОДКБ о проведении миротворческой операции, введен на непродолжительное время – до завершения и стабилизации в стране», – сказал Александр Вольфович.
По его сведениям, обстановка в Казахстане постепенно стабилизируется, конфликт близится к завершению.
«Север и северо-запад уже взяты под контроль соответствующих государственных органов, как и практически 90% населенных пунктов, городов и регионов. Еще есть нестабильность в Алматы и Алматинской области, где проходит контртеррористическая операция. По ее завершении контингенты (и сегодня об этом было сказано руководством стран) будут незамедлительно возвращены в пункты постоянной дислокации на территории своих стран. Главы государств подтвердили, что ни один миротворец не останется после этого на территории Казахстана», – подчеркнул госсекретарь Совбеза.
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