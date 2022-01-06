Александр Лукашенко 10 января принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации в Казахстане в формате видеоконференции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, главная тема мероприятия - обстановка в Республике Казахстан и меры по ее нормализации.

В заседании СКБ также принимают участие все главы государств - участников ОДКБ и Генеральный секретарь организации Станислав Зась.