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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ ВО ВНЕОЧЕРЕДНОЙ СЕССИИ СОВЕТА КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОДКБ ПО СИТУАЦИИ В КАЗАХСТАНЕ
11:04 10.01.2022
Александр Лукашенко 10 января принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации в Казахстане в формате видеоконференции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, главная тема мероприятия - обстановка в Республике Казахстан и меры по ее нормализации.
В заседании СКБ также принимают участие все главы государств - участников ОДКБ и Генеральный секретарь организации Станислав Зась.
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