Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе белорусского президента, Александр Лукашенко сначала с Николом Пашиняном, а затем с Владимиром Путиным обсудил актуальные вопросы международной повестки, двусторонние отношения и события в Казахстане.

Касаясь тематики деятельности миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, лидеры во время разговоров подчеркнули, что одной из главных их задач является недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне. Чтобы сами казахстанцы, народ этой страны, самостоятельно могли решить свои внутренние проблемы.