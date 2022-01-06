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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ПРОВЕЛ ТЕЛЕФОННЫЕ РАЗГОВОРЫ С ПАШИНЯНОМ И ПУТИНЫМ
09:44 10.01.2022
Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе белорусского президента, Александр Лукашенко сначала с Николом Пашиняном, а затем с Владимиром Путиным обсудил актуальные вопросы международной повестки, двусторонние отношения и события в Казахстане.
Касаясь тематики деятельности миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, лидеры во время разговоров подчеркнули, что одной из главных их задач является недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне. Чтобы сами казахстанцы, народ этой страны, самостоятельно могли решить свои внутренние проблемы.
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