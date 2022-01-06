МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЛУКАШЕНКО И НАЗАРБАЕВ 7 ЯНВАРЯ ПО ТЕЛЕФОНУ ПОДРОБНО ОБСУДИЛИ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В КАЗАХСТАНЕ

09:09 10.01.2022 Президент Беларуси Александр Лукашенко вечером 7 января провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе белорусского президента, в ходе разговора собеседники подробно обсудили положение дел в Казахстане.