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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО И НАЗАРБАЕВ 7 ЯНВАРЯ ПО ТЕЛЕФОНУ ПОДРОБНО ОБСУДИЛИ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В КАЗАХСТАНЕ
09:09 10.01.2022
Президент Беларуси Александр Лукашенко вечером 7 января провел телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе белорусского президента, в ходе разговора собеседники подробно обсудили положение дел в Казахстане.
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