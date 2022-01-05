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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ИРАН ПОДПИШУТ ПРОТОКОЛ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ
11:48 06.01.2022
Беларусь планирует подписать Протокол к Временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Проект протокола от 17 мая 2018 года одобрен указом № 523 от 31 декабря 2021 года.
Правительству предоставлены полномочия на переговоры по проекту и подписание протокола.
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