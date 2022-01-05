Беларусь планирует подписать Протокол к Временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Проект протокола от 17 мая 2018 года одобрен указом № 523 от 31 декабря 2021 года.

Правительству предоставлены полномочия на переговоры по проекту и подписание протокола.