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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОДОБРИЛО НОВЫЙ ПРОЕКТ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
10:19 05.01.2022
Постановлением Совета министров № 4 от 3 января 2022 года одобрен проект международной технической помощи (МТП) «Укрепление национальных систем профилактики, лечения, ухода и поддержки в связи с ВИЧ и туберкулезом в Республике Беларусь».
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, координацию и эффективный контроль за реализацией этого проекта обеспечит Министерство здравоохранения.
Проект МТП одобрен на основании предложений комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете министров от 25 ноября 2021 г.
Постановление вступило в силу со дня принятия.
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