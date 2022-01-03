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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ПРОТОКОЛУ ОБ ОХРАНЕ ПРОМОБРАЗЦОВ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ПАТЕНТНОЙ КОНВЕНЦИИ
09:15 04.01.2022
Беларусь присоединяется к Протоколу об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, присоединение Беларуси к Протоколу об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции дополняет национальное законодательство возможностью получения евразийского патента на промышленный образец.
Протокол является поправкой к Конвенции, учреждающей евразийскую патентную систему в целях получения охраны изобретений на основе единого евразийского патента, действующего на территории всех государств – участников Конвенции. В настоящее время участниками Конвенции являются восемь государств, в число которых входят все пять государств – членов Евразийского экономического союза (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан).
Для Беларуси Протокол вступит в силу через три месяца после сдачи депозитарию на хранение акта о присоединении (ориентировочно во втором квартале 2022 года).
Напомним, 31 декабря 2021 г. Лукашенко подписал закон «О присоединении Республики Беларусь к Протоколу об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года».
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