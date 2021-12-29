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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГОЛОВЧЕНКО И МИШУСТИН ПО ТЕЛЕФОНУ ОБСУДИЛИ ШИРОКИЙ КРУГ ВОПРОСОВ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА
10:54 30.12.2021
Вчера состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Романа Головченко с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Совмина, Роман Головченко и Михаил Мишустин в ходе разговора отметили, что товарооборот между двумя странами в январе-октябре 2021 года вырос практически на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Главы правительств также обсудили широкий круг актуальных вопросов двустороннего взаимодействия Беларуси и России, том числе ход реализации пакета интеграционных документов, принятых 4 ноября текущего года. Министерства и ведомства двух стран работают над реализацией мероприятий, предусмотренных союзными программами.
Кроме того, стороны обсудили перспективные мероприятия углубления промышленной кооперации и импортозамещения, а также график предстоящих встреч и контактов.
Премьер-министры подчеркнули, что сложившийся конструктивный характер двухстороннего взаимодействия в дальнейшем будет только укрепляться.
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