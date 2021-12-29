МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ПОСОЛ БЕЛАРУСИ И ПРЕЗИДЕНТ СЕРБИИ В ХОДЕ ВСТРЕЧИ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНУЮ ПОВЕСТКУ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ

12:41 29.12.2021 Встреча посла Беларуси Валерия Брылева с президентом Сербии Александром Вучичем состоялась 28 декабря 2021 года. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе беседы обсуждена актуальная повестка белорусско-сербских отношений, отмечена взаимная нацеленность двух стран на развитие дружественного межгосударственного диалога.