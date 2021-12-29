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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОСОЛ БЕЛАРУСИ И ПРЕЗИДЕНТ СЕРБИИ В ХОДЕ ВСТРЕЧИ ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНУЮ ПОВЕСТКУ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ
12:41 29.12.2021
Встреча посла Беларуси Валерия Брылева с президентом Сербии Александром Вучичем состоялась 28 декабря 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе беседы обсуждена актуальная повестка белорусско-сербских отношений, отмечена взаимная нацеленность двух стран на развитие дружественного межгосударственного диалога.
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