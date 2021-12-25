ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОСОЛ БЕЛАРУСИ И МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИНДИИ ОБСУДИЛИ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДВУСТОРОННЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА


09:22 29.12.2021

Встреча Посла Беларуси Андрея Ржеусского с Государственным министром иностранных дел Индии Минакаши Лекхи состоялась 28 декабря 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в рамках беседы стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-индийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также график визитов на различных уровнях в следующем году.

Особое внимание было уделено подготовке совместных мероприятий, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Индией.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в придании дальнейшего импульса развитию двусторонних отношений.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.12.2021
валюта курс
EUR 2.8511
USD 2.5154
RUB 3.4356
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8518 +0.0022
USD 2.5183 +0.0004
RUB 3.4255 -0.0104
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8460 2.8560
USD 2.5190 2.5270
RUB 3.3960 3.4240
подробнее

Конвертация в банках
на 29.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1260 1.1310
EUR/RUB 83.3000 84.0000
USD/RUB 73.7000 74.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте