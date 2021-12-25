Встреча Посла Беларуси Андрея Ржеусского с Государственным министром иностранных дел Индии Минакаши Лекхи состоялась 28 декабря 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в рамках беседы стороны обсудили состояние и перспективы развития белорусско-индийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также график визитов на различных уровнях в следующем году.

Особое внимание было уделено подготовке совместных мероприятий, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между Беларусью и Индией.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в придании дальнейшего импульса развитию двусторонних отношений.