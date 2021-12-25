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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЛУКАШЕНКО НАПРАВИЛСЯ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В РОССИЮ


11:12 28.12.2021

Александр Лукашенко сегодня направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск.

В Санкт-Петербурге 28 декабря президент Беларуси примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ. Лидеры стран подведут итоги председательства Беларуси в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ. Предстоящая встреча знаменательна еще и тем, что в декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ.

На 29 декабря запланирована встреча Александра Лукашенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.
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