МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ЛУКАШЕНКО НАПРАВИЛСЯ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В РОССИЮ

11:12 28.12.2021 Александр Лукашенко сегодня направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск. В Санкт-Петербурге 28 декабря президент Беларуси примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ. Лидеры стран подведут итоги председательства Беларуси в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ. Предстоящая встреча знаменательна еще и тем, что в декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ. На 29 декабря запланирована встреча Александра Лукашенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.