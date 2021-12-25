|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО НАПРАВИЛСЯ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ В РОССИЮ
11:12 28.12.2021
Александр Лукашенко сегодня направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, самолет главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск.
В Санкт-Петербурге 28 декабря президент Беларуси примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ. Лидеры стран подведут итоги председательства Беларуси в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ. Предстоящая встреча знаменательна еще и тем, что в декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ.
На 29 декабря запланирована встреча Александра Лукашенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 27.12.2021
Курсы в банках
на 28.12.2021
Конвертация в банках
на 28.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте