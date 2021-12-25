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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЭКСПЕРТЫ МИНФИНОВ КИТАЯ И БЕЛАРУСИ ОБМЕНЯЛИСЬ МНЕНИЯМИ ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ВИДЕОСЕМИНАРЕ
10:13 28.12.2021
Эксперты министерства финансов Республики Беларусь и Министерства финансов Китайской Народной Республики 22 декабря провели межминистерский семинар в режиме видеосвязи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, основная цель мероприятия - обмен профессиональными мнениями по вопросам планирования и проведения налогово-бюджетной политики в современных внешних условиях, включая мировую пандемию коронавируса. Стороны договорились проводить такие консультации на регулярной основе.
Организаторами семинара выступили посольство Беларуси в Китае и пекинский офис ОАО «АСБ Беларусбанк».
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