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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО И АЛИЕВ ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ВОПРОСЫ БЕЛОРУССКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ
10:43 27.12.2021
Телефонный разговор президентов Беларуси и Азербайджана Александра Лукашенко и Ильхама Алиева состоялся 25 декабря.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе белорусского президента, главы государств обсудили весь комплекс белорусско-азербайджанских отношений и договорились о продолжении разговора на предстоящем саммите в Санкт-Петербурге.
Ильхам Алиев проинформировал белорусского коллегу о ситуации на территории Нагорного Карабаха и ходе восстановления этих земель.
Лукашенко поблагодарил Алиева за дружескую поддержку на саммите Восточного партнерства.
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