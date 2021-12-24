Телефонный разговор президентов Беларуси и Азербайджана Александра Лукашенко и Ильхама Алиева состоялся 25 декабря.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе белорусского президента, главы государств обсудили весь комплекс белорусско-азербайджанских отношений и договорились о продолжении разговора на предстоящем саммите в Санкт-Петербурге.

Ильхам Алиев проинформировал белорусского коллегу о ситуации на территории Нагорного Карабаха и ходе восстановления этих земель.

Лукашенко поблагодарил Алиева за дружескую поддержку на саммите Восточного партнерства.