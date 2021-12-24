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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО И ПУТИН ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ПРОГРАММУ МЕРОПРИЯТИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
09:14 27.12.2021
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин 25 декабря провели телефонный разговор.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе белорусского президента, главы государств обсудили программу мероприятий во время визита президента Беларуси в Санкт-Петербург.
В разговоре были затронуты актуальные темы сотрудничества Беларуси и России, в том числе в оборонной сфере, иные вопросы.
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