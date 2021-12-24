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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО 28-29 ДЕКАБРЯ СОВЕРШИТ РАБОЧИЙ ВИЗИТ В РОССИЮ
15:07 24.12.2021
Лукашенко 28-29 декабря совершит рабочий визит в Россию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, в Санкт-Петербурге 28 декабря Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ. Лидеры стран подведут итоги председательства Беларуси в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ. Предстоящая встреча знаменательна еще и тем, что в декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ.
На 29 декабря запланирована встреча Александра Лукашенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.
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