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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПОСОЛ БЕЛАРУСИ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО СОБРАНИЯ ТАДЖИКИСТАНА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
09:07 24.12.2021
Встреча посла Беларуси в Таджикистане Виктора Денисенко с председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли (Палаты представителей Высшего Собрания) Таджикистана Махмадтоиром Зокирзода состоялась 23 декабря 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили актуальные в развития двусторонних отношений, в том числе торгово-экономического взаимодействия в рамках Белорусско-Таджикской Межправительственной комиссии. Собеседники высоко оценили работу группы дружбы и сотрудничества между парламентами двух стран.
В ходе беседы В.Денисенко также довел информацию о внутриполитической и миграционной ситуации в Республике Беларусь.
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