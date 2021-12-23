Встреча посла Беларуси в Таджикистане Виктора Денисенко с председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли (Палаты представителей Высшего Собрания) Таджикистана Махмадтоиром Зокирзода состоялась 23 декабря 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили актуальные в развития двусторонних отношений, в том числе торгово-экономического взаимодействия в рамках Белорусско-Таджикской Межправительственной комиссии. Собеседники высоко оценили работу группы дружбы и сотрудничества между парламентами двух стран.

В ходе беседы В.Денисенко также довел информацию о внутриполитической и миграционной ситуации в Республике Беларусь.