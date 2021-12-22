МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ГЛАВЫ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ВЕДОМСТВ БЕЛАРУСИ И ТУРЦИИ ОБСУДИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

11:40 23.12.2021 Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 22 декабря 2021 г. провел телефонный разговор с Министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, главы внешнеполитических ведомств обсудили широкий круг вопросов развития белорусско-турецкого сотрудничества, включая торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие. Стороны отметили взаимное стремление к дальнейшему укреплению двусторонних отношений и развитию диалога на различных уровнях. Руководители МИД двух стран также обменялись поздравлениями по случаю новогодних праздников.