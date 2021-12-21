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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МАКЕЙ ВСТРЕТИЛСЯ С АПОСТОЛЬСКИМ НУНЦИЕМ И МИТРОПОЛИТОМ МИНСКО-МОГИЛЕВСКОЙ АРХИЕПАРХИИ
14:48 21.12.2021
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 21 декабря встретился с Апостольским Нунцием, архиепископом Анте Йозичем и Митрополитом Минско-Могилевской архиепархии, архиепископом Иосифом Станевским.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, основными темами беседы стали актуальное положение Римско-католической церкви в Республике Беларусь, взаимодействие Святого Престола и официального Минска, а также некоторые иные вопросы двусторонней и многосторонней повестки дня. По итогам обсуждения стороны подтвердили стремление к укреплению межконфессионального диалога, активизации сотрудничества в различных сферах для достижения дальнейшей положительной динамики взаимодействия.
В.Макей пожелал И.Станевскому долгой и плодотворной работы на новом посту.
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