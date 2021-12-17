Третий раунд переговоров по соглашению о торговле услугами и осуществлении инвестиций между Беларусью и Китаем прошел в онлайн-формате под председательством экономических ведомств двух стран 16-17 декабря 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в переговорах также приняли участие представители отраслевых органов Беларуси и Китая.

В ходе встреч стороны обсудили проекты отдельных глав будущего соглашения: электронная торговля, интеллектуальная собственность, малые и средние предприятия, инвестиции и др.

Кроме того, согласован ряд вопросов принципиального характера, а также сближены позиции по чувствительным аспектам проекта соглашения.

С учетом принятой 3 декабря 2021 года директивы №9 «О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой» разрабатываемое соглашение имеет стратегическое значение для дальнейшего наращивания торгово-экономических отношений между двумя странами и углубления сотрудничества в охватываемых областях.

Торгово-экономические отношения Беларуси и Китая поступательно укрепляются. Так, за 10 месяцев 2021 года внешнеторговый оборот товаров и услуг составил $4,7 млрд, при этом наблюдается рост товарооборота – 110,1%, в том числе экспорта товаров – 114,3%.