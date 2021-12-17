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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И КИТАЙ ПРОВЕЛИ ОЧЕРЕДНОЙ РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ ПО СОГЛАШЕНИЮ О ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИЙ
15:43 20.12.2021
Третий раунд переговоров по соглашению о торговле услугами и осуществлении инвестиций между Беларусью и Китаем прошел в онлайн-формате под председательством экономических ведомств двух стран 16-17 декабря 2021 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, в переговорах также приняли участие представители отраслевых органов Беларуси и Китая.
В ходе встреч стороны обсудили проекты отдельных глав будущего соглашения: электронная торговля, интеллектуальная собственность, малые и средние предприятия, инвестиции и др.
Кроме того, согласован ряд вопросов принципиального характера, а также сближены позиции по чувствительным аспектам проекта соглашения.
С учетом принятой 3 декабря 2021 года директивы №9 «О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой» разрабатываемое соглашение имеет стратегическое значение для дальнейшего наращивания торгово-экономических отношений между двумя странами и углубления сотрудничества в охватываемых областях.
Торгово-экономические отношения Беларуси и Китая поступательно укрепляются. Так, за 10 месяцев 2021 года внешнеторговый оборот товаров и услуг составил $4,7 млрд, при этом наблюдается рост товарооборота – 110,1%, в том числе экспорта товаров – 114,3%.
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