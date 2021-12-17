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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ БЕЛАРУСИ В ЕС СОКРАТИТСЯ


14:32 20.12.2021

Министр иностранных дел Владимир Макей представил сегодня Лукашенко предложения по пересмотру структуры и численности МИД и загранучреждений.

"Вы представили мне неделю назад свои предложения. Я внимательно их изучил. В принципе, работа проведена серьезная. Но хотел бы вас просто предупредить о недопустимости какой-то "штукатурки" внешнеполитического ведомства и той ситуации, которая складывается на внешнем контуре наших границ. Я уже премьер-министру об этом говорил", - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

По его словам, надо, коль взялись за этот вопрос, МИД привести в надлежащий вид в соответствии с теми задачами, которые предстоит решать.

"Месяца уже два-три прошло после того, как договорились с вами посмотреть на структуру, штатную численность Министерства иностранных дел. Это связано с той внешнеполитической обстановкой, в которой находится сегодня Беларусь, - сказал Лукашенко. - Все мы видим и понимаем, что происходит. Особенно на западном векторе нашей внешнеэкономической прежде всего, внешнеполитической деятельности. Отсюда меняются и наш восточный и южный векторы. Поэтому было условие и мое поручение правительству и МИД пересмотреть структуру и численность внешнеполитического ведомства, заграничных представительств на этих векторах нашей внешнеэкономической деятельности".

Как отметил Владимир Макей, в целях усиления работы в странах СНГ и на дальней дуге, интенсификации внешнеэкономической и информационной деятельности подготовлен комплексный план по реформированию системы. В ходе работы в том числе изучались предложения и видение ситуации в загранучреждениях страны.
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