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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВЕРХНЯЯ ПАЛАТА ПАРЛАМЕНТА БЕЛАРУСИ ОДОБРИЛА СОГЛАШЕНИЕ С РФ О ПЕРЕВАЛКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ
11:11 20.12.2021
Верхняя палата парламента 17 декабря 2021 года одобрила проект закона о ратификации межправительственного соглашения между Беларусью и Россией о сотрудничестве в области перевозки и перевалки нефтепродуктов белорусского происхождения, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны через морские порты РФ.
"Ратификация соглашения позволит организовать сотрудничество с российской стороной в данной области и обеспечить поставку белорусских нефтепродуктов на экспорт. Это особенно важно в условиях санкционного давления стран Запада и вводимых ограничений в области транспортного транзита", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета Республики Национального собрания.
Документ определяет условия и порядок организации сотрудничества в области перевозки железнодорожным транспортом по территории двух стран нефтепродуктов белорусского происхождения, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны, и их перевалки в морских портах Северо-Западного федерального округа России.
Соглашение было подписано в Москве 19 февраля 2021 года. Оно предусматривает организацию перевалки более 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов в российских портах в 2021-2023 годах.
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