МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС» И КОМПАНИЯ ИЗ ПАКИСТАНА БУДУТ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ И ЛОГИСТИКИ

10:45 17.12.2021 Генеральный директор РУП «Белтаможсервис» Вадим Бабарикин и глава компании из Пакистана Bridging Trade International Мухамед Васим Йонас подписали 16 декабря соглашение о сотрудничестве. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтаможсервис», целью соглашения является расширение взаимной торговли. Стороны будут консолидировать усилия во взаимодействии в сфере торговли, логистических услуг (автомобильные, железнодорожные, морские перевозки), складских услуг, услуг биржевого брокера.