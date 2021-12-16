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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РУП «БЕЛТАМОЖСЕРВИС» И КОМПАНИЯ ИЗ ПАКИСТАНА БУДУТ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ И ЛОГИСТИКИ
10:45 17.12.2021
Генеральный директор РУП «Белтаможсервис» Вадим Бабарикин и глава компании из Пакистана Bridging Trade International Мухамед Васим Йонас подписали 16 декабря соглашение о сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтаможсервис», целью соглашения является расширение взаимной торговли. Стороны будут консолидировать усилия во взаимодействии в сфере торговли, логистических услуг (автомобильные, железнодорожные, морские перевозки), складских услуг, услуг биржевого брокера.
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