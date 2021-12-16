Посол Беларуси в Арабской Республике Египет и Султанате Оман (по совместительству) Сергей Терентьев в рамках визита в город Маскат 16 декабря 2021 г. встретился с министром торговли, промышленности и содействия инвестициям Омана Кайсом аль-Юсефом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, а также подготовки визита К.аль-Юсефа в Беларусь в 2022 году.

В ходе встречи особое внимание было уделено развитию белорусско-оманского взаимодействия в сферах логистики, туризма и информационных технологий.