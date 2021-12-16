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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ОМАН ОБСУЖДАЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ЛОГИСТИКИ, ТУРИЗМА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
09:15 17.12.2021
Посол Беларуси в Арабской Республике Египет и Султанате Оман (по совместительству) Сергей Терентьев в рамках визита в город Маскат 16 декабря 2021 г. встретился с министром торговли, промышленности и содействия инвестициям Омана Кайсом аль-Юсефом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны обсудили вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, а также подготовки визита К.аль-Юсефа в Беларусь в 2022 году.
В ходе встречи особое внимание было уделено развитию белорусско-оманского взаимодействия в сферах логистики, туризма и информационных технологий.
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