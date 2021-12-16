Минский тракторный завод и японская компания FANUC, один из лидеров в производстве средств автоматизации, подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом сообщает Telegram-канал МТЗ.

Согласно информации, церемония подписания документа состоялась накануне в рамках открытия в Минске офиса этого предприятия.

"МТЗ-ХОЛДИНГ" имеет программу стратегического развития до 2030 года, которой предусмотрена глобальная модернизация производства. Мы надеемся на длительные партнерские отношения, обучение и подготовку персонала, а также на приход новых высокотехнологичных идей на предприятие", - отметил первый заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» Тарас Мурог.