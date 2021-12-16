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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГОМСЕЛЬМАШ И РОСАГРОЛИЗИНГ ДОГОВОРИЛИСЬ О НАРАЩИВАНИИ ОБЪЕМОВ ПОСТАВОК ТЕХНИКИ В 2022 ГОДУ
12:15 16.12.2021
ОАО «Гомсельмаш» и компания «Росагролизинг» (РФ) будут наращивать объемы поставок техники в 2022 году. Такая договоренность достигнута во время переговоров генерального директора ОАО «Гомсельмаш» Александра Новикова и директора ОАО «ГЗЛиН» Андрея Кузнецова с руководством российской компании.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Гомсельмаш», стороны также догвориоилсь об увеличении поставок техники АО «Брянсксельмаш», которое производит самоходные комбайны на базе машинокомплектов Гомсельмаша и реализует их на территории Российской Федерации.
«Несмотря на то, что сотрудничество наших компаний началось совсем недавно, в 2020 году, мы видим постоянно растущий спрос на приобретение техники GOMSELMASH c применением финансовых инструментов Росагролизинга, позволяющих клиентам приобретать белорусскую технику на льготных условиях. В этом году холдинг «Гомсельмаш» и совместное предприятие «Брянсксельмаш» значительно увеличили объем поставок выпускаемой сельхозтехники. Большую роль в этом играет программа лизинга «Белорусская техника», которая пользуется популярностью у российских аграриев», – отметил Александр Новиков.
В настоящее время Росагролизинг предлагает клиентам широкий модельный ряд белорусской зерно- и кормоуборочной техники – это 16 моделей самоходных агромашин и полный перечень адаптеров к ним. В 20221 начаты поставки посевной и почвообрабатывающей техники компании «Лидагропроммаш», входящей в состав холдинга «Гомсельмаш».
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