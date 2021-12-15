МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛГИСС И ИНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦИИ УЗБЕКИСТАНА ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

09:38 16.12.2021 Директор БелГИСС Александр Скуратов и заместитель директора по сертификации Института стандартизации Узбекистана Аброр Давиров подписали 14 декабря 2021 г. меморандум о сотрудничестве. Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, предметом соглашения является сотрудничество в области стандартизации и оценки соответствия продукции. В рамках визита узбекская делегация ознакомилась с испытательной базой БелГИСС, возможностями метрологического центра, опытом ведения национального фонда ТНПА, а также издательской деятельностью. Коллеги обменялись информацией о деятельности национальных институтов в области стандартизации, включая процессы цифровизации. Специалисты из Узбекистана взяли на заметку белорусский опыт для использования в совершенствовании своей системы. Сотрудничество между институтами продолжится, в ближайших планах − обмен опытом в сфере испытаний.