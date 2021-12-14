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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНГОРИСПОЛКОМЕ ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БЕЛАРУСИ И МОСКВЫ
14:26 15.12.2021
В Мингорисполкоме 15 декабря 2021 года прошло заседание рабочей группы по координации взаимодействия Беларуси и города Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Согласно информации, на заседании стороны обсудили итоги двустороннего сотрудничества и ход реализации плана программных мероприятий Беларуси и Москвы по развитию торгово-экономического, научно-технического, гуманитарно-культурного и социального сотрудничества на 2020-2022 гг.
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