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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БИЗНЕС ОАЭ И СТРАН ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА ЗАИНТЕРЕСОВАЛА ВОЗМОЖНОСТЬ МАЙНИНГА КРИПТОВАЛЮТ В БЕЛАРУСИ


09:10 15.12.2021

Сотрудничество в сфере криптовалют стало одной из ключевых тем, обсуждаемой в рамках Инвестиционного саммита «Пусть деньги говорят», который прошел 8 декабря в Дубае.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве инвестиций и приватизации, более 200 бизнесменов встретились на площадке конференц-зала отеля Taj Dubai, который располагается в живописном районе Бурдж-Халифы, чтобы обсудить деньги как один из основных показателей ценности бизнеса.

Первый заместитель директора Национального агентства инвестиций и приватизации Дмитрий Березовский принял участие в качестве спикера в данном саммите, организованном Рафаэлем Нагелем, основателем и председателем сообщества деловых кругов Abrahamic Business Circle. Выступление затрагивало важные аспекты ведения бизнеса и жизни в Беларуси.

«Аудиторию заинтересовали доступные лесные, земельные и минеральные ресурсы Беларуси, логистический и кадровый потенциал, – рассказал о своих впечатлениях первый замдиректора НАИП. – Также сильный интерес со стороны бизнеса ОАЭ и стран Персидского залива вызвали возможности развивать направление криптовалюты в Беларуси. Более половины топ-менеджеров компаний, с которыми удалось пообщаться во время нетворкинга, хотели бы начать свою деятельность в Беларуси именно с этого направления».

По словам Дмитрия Березовского, в отношении криптовалюты прежде всего вызывают интерес проекты, нацеленные на майнинг валют. Это перспективное направление для сотрудничества, особенно учитывая скорый запуск Белорусской АЭС на полную мощность.

«Многие заблуждаются, что это лишь нестабильный тренд на десятилетие, однако я согласен с утверждением одного из спикеров Саммита Давидом Гибсоном-Муре, президентом и основателем компании Gulf Analytica, о том, что криптовалюты – это следствие прогресса, которое невозможно отрицать», – пояснил Дмитрий Березовский

Уже в феврале 2022 года НАИП совместно с партнером – сетевой бизнес-платформой EurAsia Gulf – планирует провести вебинар, посвященный вопросам развития бизнеса и привлечения инвестиций в сфере криптовалюты в Беларуси.
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